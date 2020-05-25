У Києві та Харкові відкрили метро, скоро – новий етап послаблення карантину

У понеділок 25 травня, після двомісячної перерви, відновив свою роботу Київський метрополітен. Пасажирів пускають у підземку лише за наявності захисної маски, а жетони не продають: оплатити проїзд можна тільки безконтактно.

Напередодні керівництво метрополітену оприлюднило список посткарантинних правил: кожні три години у салонах потягів проводитимуть дезінфекцію, на платформах нанесно розмітку для дотримання соціальної дистанції. Рух відбуватиметься за звичним графіком, але у разі скупчення пасажирів станції закриватимуть на вхід. Пообіцяли також не пропускати людей з візуальними ознаками ГРВІ.

А тим часом у перший посткарантинний день київська підземка напівпорожня. Столична влада закликала киян користуватися транспортом лише за нагальної потреби, і, схоже, заклик було почуто.

Відкритий метрополітен ознаменував другий етап виходу України з карантину



Відкритий метрополітен ознаменував другий етап виходу України з карантину, який стартував 22 травня.

За планом Міністерства охорони здоров'я, другий етап включатиме відновлення роботи транспорту – міського, приміського та внутрішньообласного. Знято заборону на проведення релігійних заходів (зокрема, відкрилася для відвідувачів Києво-Печерська Лавра), запрацювали готелі, спортивні та дитячі майданчики у парках та дворах будинків.

Наступний етап скасування карантинних обмежень очікується 1 червня



Наступний етап скасування карантинних обмежень очікується 1 червня. Відновляться міжобласні пасажирські перевезення, відкриються дитсадки, спорткомплекси, фітнес-центри (крім басейнів) та пляжі. Дозволять також роботу кафе і ресторанів. Як пояснили у МОЗі, послаблення карантинних заходів варіюватиметься залежно від конкретної ситуації на місцях. Готовність тієї чи іншої області до наступних етапів виходу з карантину визначатиметься кількістю нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення, завантаженістю ліжок в лікарнях та іншими показниками.

Найближчим часом, однак, не передбачається відновлення масових заходів та концертів. Про це на брифінгу 25 травня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Як він сказав, питання може бути розглянуто лише після 22 червня.

А тим часом за минулу добу в Україні зафіксовано 259 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків сягнула понад 21 тисячу, 623 людини померло.

Центр громадського здоров’я попереджає: карантин послаблено, однак небезпека COVID-19 залишається.

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