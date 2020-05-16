Уряд США не очікує нестачі продовольства в результаті спалаху коронавірусу на низці м'ясопереробних заводів у країні, який відбувся раніше. Про це у п'ятницю заявив міністр сільського господарства США Сонні Пердью, відповідаючи на питання ЗМІ.

За словами посадовця, він очікує, що у наступні тижні підприємства відновлять виробництво на 85-90 відсотків.

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