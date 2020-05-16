Білий дім хоче повернути до США виробництво лікарських препаратів прешої необхідності
Білий дім готує указ, яким зобов'язує виробляти низку лікарських препаратів першої необхідності на території США, повідомляє канал CNBC з посиланням на два неназваних джерела.
Міністр сільського господарства США заявив, що не очікує нестачі продовольства через коронавірус
Уряд США не очікує нестачі продовольства в результаті спалаху коронавірусу на низці м'ясопереробних заводів у країні, який відбувся раніше. Про це у п'ятницю заявив міністр сільського господарства США Сонні Пердью, відповідаючи на питання ЗМІ.
За словами посадовця, він очікує, що у наступні тижні підприємства відновлять виробництво на 85-90 відсотків.
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