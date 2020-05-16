Спеціальні потреби

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Актуально

Наживо Головне про коронавірус. 16 травня

У США кількість смертей від COVID-19 може перевищити 100 000 вже до 1 червня. Такий прогноз озвучив директор Центрів із запобігання захворювань у США.

Трамп оголосив про плани розробити вакцину проти коронавірусу «з космічною швидкістю»

Найважливіше

Палата представників США проголосувала за пакет економічних стимулів обсягом 3 трильйони доларів. Вперше в історії парламенту було дозволено дистанційне голосування.

Італія відкриває міжнародні авіарейси та подорожі всередині країни з 3 червня

У світі зареєстровано більше 4,5 мільйона випадків коронавірусу, згідно до даних університету Джонса Гопкінса. Біля третини хворих на коронавірус одужало, 307 000 померло

Міністр охорони здоров‘я Бразилії пішов у відставку на тлі даних про зростання випадків зараження коронавірусом у країні

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Білий дім хоче повернути до США виробництво лікарських препаратів прешої необхідності

Білий дім готує указ, яким зобов'язує виробляти низку лікарських препаратів першої необхідності на території США, повідомляє канал CNBC з посиланням на два неназваних джерела.

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Міністр сільського господарства США заявив, що не очікує нестачі продовольства через коронавірус

Уряд США не очікує нестачі продовольства в результаті спалаху коронавірусу на низці м'ясопереробних заводів у країні, який відбувся раніше. Про це у п'ятницю заявив міністр сільського господарства США Сонні Пердью, відповідаючи на питання ЗМІ.

За словами посадовця, він очікує, що у наступні тижні підприємства відновлять виробництво на 85-90 відсотків.

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