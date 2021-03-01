Цифровий витвір мистецтва продано за $6,6 млн у криптовалюті

В понеділок твір цифрового художника Майка Вінкельманна, який творить під псевдо Beeple, було продано за еквівалент у 6,6 мільйона доларів на криптовалютній біржі Nifty Gateway. Оплату проведено в криптовалюті «етеріум».

Роботу під назвою «Перехрестя» присвячено президентським виборам у США 2020 року. Робота містить 10-секунд відео а також цифровий підпис, засвідчений технологією блокчейн, що захищає права на придбаний витвір.

Твір Beeple «Кожного дня. Перші 5000 днів», що являє собою колаж із фото, зроблених впродовж 13 років, виставили на аукціоні Chritie’s цього тижня. Вже за перші десять хвилин після відкриття торгів, ціна злетіла із початкової 100 доларів до мільйона, повідомили у аукціонному домі.

Оглядачі пов‘язують зростання попиту на цифрові твори мистецтва з тим, що людство стало більше часу проводити онлайн у часи пандемії. Інші застерігають про ризикованість інвестицій у цифрові об’єкти.

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