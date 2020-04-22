Взимку варто очікувати нової більш важкої хвилі коронавірусу - головний експерт з громадського здоров‘я США

Роберт Редфілд, директор Центрів з контролю та запобігання хворобам США, попередив про великий ризик нової хвилі коронавірусу У США наступної зими. Нова хвиля може стати більш небезпечною, бо припаде на час сезонних застуд, заявив експерт у вівторок.

«Існує ймовірність, що напад вірусу на нашу країну наступної зими стане більш важким, ніж той, крізь який ми щойно пройшли», - заявив Редфілд у інтерв‘ю The Washington Post.

«Матимемо одночасно епідемію грипу та коронавірусу», - додав він, відзначивши, що ці два респіраторні захворювання можуть призвести до значного перевантаження медичної системи.

Коментуючи заяву Редфілда, координаторка робочої групи Білого дому зі стримування епідемії Дебора Брікс наголосила, що до того часу роботу системи раннього виявлення хвороби буде налагоджено.

«Я не знаю, чи буде гірше, - сказала Брікс про можливу другу хвилю коронавірусу, - гадаю вже достатньо погано. Якщо подивитись на те, що відбувається в Нью-Йорку, це було дуже погано. Думаю ми отримаємо сигнали - попередження завдяки нагляду над вразливими верствами населення, про що я говорила».

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