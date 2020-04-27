У США завершується початкова стадія епідемії COVID-19, вважає науковець Том Інглсбі

«Кінцем початку» назвав теперішній етап епідемії коронавірусу COVID-19 у США директор Центру безпеки здоров’я Джонса Гопкінса Том Інглсбі.

«Я б сказав, що можливо ми наближаємось до кінця початкової стадії пандемії у цій країні ... кількість щоденних нових випадків стабілізувалась. На жаль, на дуже високому рівні», - зауважив Інглсбі в інтерв‘ю Fox News у неділю, пише The Hill.

«Якщо подивитись на ситуацію в кожному штаті, то видно, що більше ніж у половини країни кількість випадків зростає зодня. Ще у третини, як видається, кількість вирівнюється, і у меншої частини - кількість день до дня спадає», - зауважив дослідник.

Інглсбі також звернув увагу на недостатність тестування з метою діагностики вірусу у США. «Поки ми не візьмемо це під контроль, існуватимуть шляхи передачі, яких ми не реєструватимемо».

Низка штатів у США вже цими тижнями знімає деякі обмеження на економічну діяльність, запроваджені з метою обмеження поширення вірусу. Відповідаючи на питання, чи пішов би Інглсбі особисто підстригатись до перукаря в масці, Інглсбі зазначив: «не думаю», вказавши на теперішній рівень захворюваності у США.

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