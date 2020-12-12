Генсек ООН закликав країни оголосити надзвичайний стан у сфері клімату

«Чи може хтось заперечити, що ми зіткнулись із нагальною надзвичайною ситуацією? Саме тому сьогодні я закликаю світових лідерів оголосити надзвичайний стан в сфері клімату у своїх країнах до досягнення нейтрального вуглецевого впливу на оточуюче середовище». З такими словами генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до учасників саміту ООН з питань зміни клімату.

Саміт, що відбувається в суботу в режимі онлайн, присвячено п‘ятій річниці Паризьких домовленостей.

У вступній доповіді Гутерріш застеріг, що за відсутності змін, які б убезпечили від збільшення викидів парникових газів, клімат в світі в цьому столітті може потеплішати на «катастрофічні» 3 градуси за Цельсієм.

Гутерріш критично відгукнувся стосовно стимуляційних заходів, які вживають країни «Великої 20-ки» у часи пандемії. Галузі, пов‘язані із викопним паливом, отримують на 50% більше коштів аніж галузі з низьким викидом вуглецю.

«Це неприйнятно. Ми не можемо використовувати ці ресурси для збереження підходу, який кладе на плечі майбутніх поколінь тягар боргів перед постраждалою планетою», - заявив посадовець.

Він закликав «всі країни, міста, фінансові установи та компанії затвердити плани із досягнення нульових викидів до 2050 року і почати їх виконувати, включаючи досягнення чітких короткострокових цілей». Він окремо відзначив галузі авіаційних та морських перевезень, де рівень забруднень залишається високим.

Право виступити на саміті отримали керівники країн, які взяли на себе найбільш амбітні плани зі скорочення атмосферних забруднень.

Разом ми можемо використати наукові досягнення, щоб захистити нашу планету, нашу біосферу проти значно гірших і деструктивніших викликів навіть порівняно з пандемією коронавірусу

Прем‘єр-міністр Великої Британії у своєму виступі навів приклад винайдення вакцини від COVID-19 в якості ілюстрації того, як науковий підхід може допомогти вирішити проблеми людства.

«Я говорю вам, що разом ми можемо використати наукові досягнення, щоб захистити нашу планету, нашу біосферу проти значно гірших і деструктивніших викликів навіть порівняно з пандемією коронавірусу», - сказав Джонсон.

США вийшли з Паризької угоди зі зміни клімату, яку критично оцінював президент США Дональд Трамп. Новообраний президент США Джо Байден заявляв про намір повернути країну до цієї угоди.

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