Президент Байден оголосив Техас "зоною стихійного лиха" - мільйони людей майже тиждень без води та електрики

Президент США Джо Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха у зв'язку із сильними снігопадами та похолоданням.

Відповідний документ президент США підписав у суботу вранці, повідомляє Федеральна агенція із надзвичайних ситуацій.

Цей крок дозволить федеральному уряду виділити додаткові кошти на допомогу постраждалим від стихійного лиха у Техасі.

Брак питної води

Мільйони помешкань у Техасі не мають доступу до води, повідомляє Комісія із контролю за якістю навколишнього середовища.

У пошуках питної люди стоять у довжелезних чергах на морозі, більшість продуктових магазинів - з порожніми полицями.

Офіс із надзвичайних ситуацій у м. Г’юстон повідомив у Твітері, як їхні команди із працівників та волонтерів, включно із офісом мера міста, цілу ніч у п'ятницю на стадіоні Делмар складають великі палети питної води для місцевого населення.

Близько 14 мільйонів людей перебувають у зоні оголошеного “режиму необхідності кип‘ятити воду” - це означає, що на цій території вода з-під крану містить небезпечні патогени і є непридатною для вживання. Воду рекомендують кип'ятити щонайменше впродовж хвилини, аби вбити шкідливі віруси та бактерії.

Наразі влада штату працює із Вашингтоном, аби доставити у Техас мобільні лабораторії для тестування води, щоб зняти цей режим.

Мер міста Остін Стів Едлер в інтерв'ю телеканалу NBC заявив про перебої із постачання води та електрики у місцевих шпиталях.

"Ми просто не готові до таких холодних температур. У нас дерегульована енергосистема у штаті, і вона не працює, - сказав міський голова м.Остін, одного з найбільших міст Техасу. - Це постійна робота рятувальних бригад, щоб тримати наші шпиталі відкритими і працюючими”.

Національна гвардія Техасу гелікоптерами допомагає доставляти воду та харчі у віддалені райони штату.

Енергопостачання

Станом на ранок суботи, 20 лютого, у Техасі близько 80 тисяч людей залишаються без електропостачання. ​

Техас є штатом, який має власну мережу енергозабезпечення, тому федеральний уряд має дуже обмежений вплив на зусилля із відновлення поставок електрики.

Компанія із електропостачання Техасу The Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), яка забезпечує 90% енерговиробництва штату, заявила, що від п'ятниці вони очікують покращення ситуації і планують подальшу роботу без збоїв.

Допомога уряду

Президент Байден має намір відвідати Техас наступного тижня. Раніше він заявляв, що намагатиметься, аби його візит не став тягарем для штату, де всі зусилля нині спрямовані на допомогу місцевим мешканцям.

“Я дав чітко зрозуміти губернатору Техасу, що непохитно працюватиму, аби надати цьому штату все, що вони потребують”, - написав у Твітері Байден у четвер, після телефонної розмови із губернатором Техасу, республіканцем Греггом Ебботом.

Як повідомила прес-служба Білого дому, Байден також на контакті із мерами найбільших міст Техасу - Г’юстона, Остіна і Далласа, щоб бути певним, що вони мають допомогу, яку потребують від уряду.

Крім оголошення Техасу зоною стихійного лиха, Агентство з охорони навколишнього середовища США в п’ятницю оголосило для Техасу виняток в умовах надзвичайного стану щодо дотримання норм видобування палива.

Рішення, яке набуло чинності з моменту його оголошення, дозволить штату тимчасово відмовитись від певних норм щодо об'ємів видобування газу, аби заповнити брак палива у постраждалих від стихії районах.

Крім Техасу, уряд США оголосив надзвичайну ситуацію у штатах Оклахома та Луїзіана. В усі ці штати уряд надіслав генератори, покривала, воду, продукти харчування.

За цей тиждень у США через негоду померло близько 60 людей, більшість із них - у Техасі.

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