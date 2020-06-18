Міністерство юстиції США просить суд зупинити публікацію книжки колишнього радника Білого Дому з нацбезпеки

Міністерство юстиції США звернулось до суду з проханням зупинити публікацію книжки колишнього радника Білого Дому з нацбезпеки Джона Болтона. В адміністрації президента стверджують: Болтон порушив угоди про нерозголошення і ставить під загрозу національну безпеку.

Напередодні сам Джон Болтон опублікував витримки з його мемуарів «Кімната, де це сталося» про 17 місяців роботи у Білому Домі. У книжці колишній радник з нацбезпеки звинувачує президента США Дональда Трампа у готовності поступитися національними інтересами заради власної політичної вигоди, пише Голос Америки.

Болтон в статті для Wall Street Journal, зокрема пише, що президент Трамп, у спілкуванні із китайським лідером Сі Цзіньпінем під час засідання Великої 20-ки в 2018 році попросив Китай купувати більше американських сільськогосподарських продуктів, щоб допомогти йому виграти голоси у фермерських штатах США на виборах 2020-го року. У відповідь, стверджує Болтон, президент обіцяв кращі митні тарифи на китайські товари.

Книжка мала вийти друком наступного тижня, однак випуск може затриматися через правову суперечку.

Міністерство юстиції США подало надзвичайний указ для блокування публікації книги через день після подання відповідного запиту до суду.

В адміністрації стверджують, що Болтон порушив угоди про нерозголошення а також, що публікація може створити ризик для національної безпеки США.

В інтерв‘ю Fox News в середу Трамп заявив, що Болтон «порушив закон» і видав «таємну інформацію». Президент також говорив про це і у вівторок, назвавши книгу «кримінальним зобов’язанням».

«Як на мене, це важлива кримінальна проблема, - сказав Трамп. - Він знає, що має таємну інформацію, але стає ще гірше, бо він бреше про розмову».

Трамп та міністр юстиції стверджують, що Болтон не завершив процедуру перегляду манускрипту в Білому Домі. Юристи колишнього посадовця стверджують: у книжці нема засекреченої інформації, і вона пройшла перегляд у квітні.

Прес-секретарка Білого дому Келлі Макенані повторила заяви адміністрації під час спілкування з пресою у середу. Вона сказала: «Болтон має добре знати, що наявність таємної інформації уряду Сполучених Штатів в книзі, що має публікуватись, є неприйнятною».

В своїй книзі Болтон заявляє, що Палата представників США під час розгляду імпічменту Трампа в 2019 році мала включити до розслідування не лише питання можливого тиску з боку президента на владу України з метою отримати негативну інформацію на провідного политіка від Демократичної партії Джо Байдена. Болтон зауважує, що представники Демократичної партії в США, які контролюють більшість в Палаті представників, мали розглянути і інші випадки, буцімто, політизованих дій президента, зокрема у відносинах з Китаєм.

Демократи критикують Болтона, який працював у кількох республіканських адміністраціях, за те, що він не погодився свідчити у справі про імпічмент президента Трампа восени, а натомість вирішив опублікувати книжку.

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