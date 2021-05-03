США, ймовірно, не вдасться отримати колективний імунітет до COVID-19 - NYT опитало експертів

Такі фактори як недовіра до вакцин та швидка поява нових штамів коронавірусу, ймовірно, не дозволять Сполученим Штатам отримати колективний імунітет. Про це, з посиланням на думки експертів, пише видання The New York Times.

Хоча колективного імунітету, ймовірно, не буде, рівень заражень зменшиться. Про це виданню заявив головний інфекціоніст країни д-р Ентоні Фаучі.

Не варто вважати, що зменшення кількості заражень можливе лише після створення колективного імунітету, говорить Фаучі. «Тому ми припинили використовувати термін «колективний імунітет» в класичному розумінні, - сказав експерт. - Я говорю, що про це варто на секунду забути. Вакцинуємо достатньою людей і інфекція піде на спад».

Коронавірус, ймовірно, не зникне, вважає Растом Аніта, еволюційний білог університету Еморі з Атланти, США. «Вірус, ймовірно, не зникне, але ми хочемо зробити все, щоб ця інфекція стала помірною», - додає вона.

Епідеміолог з Гарварда Марк Ліпсіч переконаний - вакцинація є основним фактором для подолання пандемії.

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