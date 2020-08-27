«Лідер білоруського протесту зараз – кожен  білорус», - Марія Колєснікова, лідерка білоруських протестів. Інтерв‘ю

У четвер Марію Колєснікову, членкиню президії Координаційної ради опозиції Білорусі та голову штабу екс-кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської, очікують на допит у Слідчому комітеті країни. Кримінальна справа була порушена у зв`язку зі створенням Координаційної ради, яка, нібито, закликала до захоплення влади.

Колєснікова – наразі єдина лідерка протестів та членкиня команди Тихановської, яка не залишила Білорусь та знаходиться на волі. Політик продовжує приймати участь у протестах, координувати роботу ради та спілкуватися з журналістами, пояснюючи, що насправді відбувається в Білорусі.

Голосу Америки вдалося поспілкуватися з Колєсніковою напередодні допиту, коли кілька її соратників по Координаційній раді вже були заарештовані. Про вимоги білорусів, загрози з боку Росії та слабкого диктатора-Лукашенка вона розповіла Ірині Соломко.

Ірина Соломко: Як ви розцінюєте дії влади стосовно членів президії Координаційної ради – усі ці арешти та виклики на допити?

Марія Колєснікова: Ці затримання ми розцінюємо як тиск на членів Координаційної Ради. Її створили, оскільки був великий запит від суспільства та людей. Вони чекали від лідерів, що ми об’єднаємося і будемо транслювати бажання та вимоги білоруського народу.

І це чудово, що люди, незважаючи на погрози кримінального переслідування та порушення справи, подають 400 нових заявок на вступ до Ради. Тобто, незважаючи на усі залякування влади, вже ніхто нічого не боїться. Люди просто не сприймають ці маніпуляції та демонстрацію сили серйозно. Для них зараз власна доля і бажання побудови громадянського суспільства сильніша, ніж усі спроби залякати.

ІС: Довгий час дії опозиції та протестувальників не перетиналися. Наскільки я розумію, це певною мірою була та є ваша тактика проти влади. Проте нещодавно риторика лідерів опозиції почала трохи змінюватися. Чи побачимо ми більш активну координуючу дію від вас?

МК: Ми себе не вважаємо опозицією, ми – представники більшості білоруського народу, яка чітко дала зрозуміти 9 серпня, кого бачить своїм президентом на найближчі п`ять років.

Ви кажете «лідери революції…» Ми не вважаємо що те, що відбувається - це революція, це скоріш – еволюція. Ніхто не збирається захоплювати будівлі парламенту. Той протест, який ми бачимо, він абсолютно інший. Це, скоріше, еволюція свідомості та почуття власної гідності, ніж класичне розуміння революції. ​

Тому наша місія та цінність - висловлювати думку більшості, висувати вимоги нашому поки ще діючому президенту та уряду, а з іншого боку підтримувати тих людей, які зараз взяли на себе відповідальність за те, що зараз тут відбувається. Тобто лідер білоруського протесту зараз – кожен білорус.

ІС: Якщо говорити про вашу тактику, якщо мирного протесту буде недостатньо, ви її зміните? Як ви збираєтеся змусити Лукашенка сісти за стіл перемовин?

МК: У нас є абсолютно конкретних три перших вимоги. Перша - зупинити насильство та провести розслідування фактів вбивств та тортур людей. За це несе відповідальність не лише Лукашенко, але і низка високопосадовців, які давали накази. Ми зараз звертаємося і до Генпрокуратури, і до Слідчого комітету, щоб це було розслідувано. Бо людей саме цей факт обурив, і вони не збираються з цим миритися.

Друга – це звільнення політичних в’язнів та людей, яких затримали під час протестів.

І третя – це призначення нових та чесних виборів. І це, звичайно, політичне рішення. Поки ми бачимо, що влада та Лукашенко до цього не готові. І ми будемо будь-яким шляхом тиснути та наголошувати на тому, щоб нас почули. І бажання білоруського народу чесних виборів було реалізоване.

ІС: І ви спираєтеся лише на людей на вулицях?

Вже є таке поняття як юридичний дефолт. Зараз, вочевидь, відбувається економічний дефолт, оскільки обвалюється білоруський рубль. Плюс - політична криза. Тобто зачеплено усіх сфери, але не всі це вже усвідомили.​



МК: Не зовсім, на людей, які будь-яким шляхом можуть висловлювати свій протест, в тому числі і надсиланням безкінечних заяв щодо порушення кримінальної справи за фактами насильства та вбивств. Це і підтримка громадянського населення та тих людей, які піддаються репресіям та санкціям. Акти ненасильного протесту, вони полягають не лише в перебуванні людей на вулицях, але і в тому числі у боротьбі з системою.

Що ми зараз бачимо в Білорусі? Вже є таке поняття як юридичний дефолт. Зараз, вочевидь, відбувається економічний дефолт, оскільки обвалюється білоруський рубль. Плюс - політична криза. Тобто зачеплено усіх сфери, але не всі це вже усвідомили.

ІС: Як надовго вистачить сил на цей ненасильницький спротив?

Цю жагу свободи не задушити та зупинити. Але ми також всі розуміємо, що це - марафон.

МК: Ви знаєте, білоруси дуже сильно змінилися. Вони вперше відчули себе нацією та єдиним народом. Вірус свободи вже оселився, його ніяк не можна відібрати.

Білоруси вперше відчули себе вільним людьми. Це те відчуття, коли ми всі разом збираємося, і нас там 200-300 тис. І всі щасливі. Кожен після себе прибирає сміття, жодного розбитого вікна... Це просто свідчить про те, на якій стадії свого розвитку ми знаходимося як суспільство.

Цю жагу свободи не задушити та зупинити. Але ми також всі розуміємо, що це - марафон.

ІС: З самого початку в риториці протестуючих не було ані націоналістичної складової, ані мовної, ані євроінтеграційної.

МК: Це і не з’явиться, тому що ми сьогодні бачимо унікальну ситуацію: вперше за 26 років або навіть століття білоруси усвідомили свої сили, взяли на себе відповідальність за долю свого народу. І в наших головах це не залежить від Росії, Європейського Союзу або інших країн. В тому числі і тому, що ми вважаємо, що у нас вистачить власних сил та бажання змін. І на це неможливо вплинути.

ІС: Якою буде зовнішня політика нової демократичної Білорусі, в тому числі і в контексті відносин з Росією?

Росія - наш дуже важливий економічний та політичний партнер. Ми усі це прекрасно усвідомлюємо.

МК: Наша офіційна та абсолютно свідома позиція полягає в тому, що Білорусь перебуває в оточенні різних сусідів. Один з них – Російська Федерація. Це наш дуже важливий економічний та політичний партнер. Ми усі це прекрасно усвідомлюємо.

І ми як раз, на відміну від діючого президента, плануємо встановлювати прагматичні та дружні відносини. Тому що за 26 років у діючого президента з Росією не вийшло ці відносини налагодити.

Для нас дуже важливо, щоб відносини були партнерськими з РФ, ЕС та Україною. Ми розуміємо, що Росія - один з наших найбільш важливих партнерів. І тут нічого обговорювати.

ІС: Не можу вам не поставити питання, яке важливе для України. Чи визнаєте ви Крим – українською територією? І як ви називаєте те, що зараз відбувається на Сході?

Лукашенко - слабкий диктатор. Він ніколи не був настільки слабким, як зараз.​

МК: Як член Координаційної ради я не маю повноважень, щоб ці питання обговорювати. Ви знаєте офіційну позицію Білорусі, вона полягає в тому, що де-факто – це російська територія, де-юре – українська.

ІС: Як ви розцінюєте загрозу з боку Росії ввести війська, адже Путін підтримує Лукашенка, і білоруський президент вже заявив про обіцянки Москви допомогти? Ви цей сценарій розглядаєте?

МК: Ми бачимо зі свого боку тільки маніпуляцію та брехню. Лукашенку дуже вигідно змусити білорусів думати, що з боку Росії або з боку Заходу можлива якась загроза. Ми бачимо, що це взагалі не відповідає дійсності. Треба усвідомити одну річ: всі чудово розуміють, що більшість білорусів не голосувала за Лукашенка, що він - слабкий диктатор. Він ніколи не був настільки слабким, як зараз. Тому, з точки зору прагматизму, очевидно, що нікому не спаде на думку воювати з народом та підтримувати слабкого диктатора.

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