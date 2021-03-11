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4 екс-президентів США знялись в рекламі вакцинацій

Дональд Трамп видав заяву щодо щеплень

Всі живі колишні американські президенти, крім Дональда Трампа, взяли участь у соціальній рекламі, спрямованій на підвищення довіри до вакцинацій від COVID-19.

Барак Обама, Джордж Буш, Білл Клінтон та Джимі Картер а також їхні дружини з‘явились у відеоролику під назвою «Вирішувати тобі». Колишні президенти звернулись до американців із закликом зробити щеплення від COVID-19.

«Щоб позбутись пандемії, важливо, щоб громадяни отримали вакцину», - говорить у відео Джордж Буш. Обама наголошує, що «ця вакцина означає надію».

Дональд Трамп та Меланія не брали участь у ролику, але речник проекту Ad Council заявив, що Трамп пройшов вакцинацію: «Ми щойно дізнались, що президент Трамп отримав щеплення і нам було приємно, що він порадив Американцям «зробити цей укол».

В середу Трамп також видав заяву, у якій нагадав про свою роль у забезпеченні програми вакцинацій у США. «Сподіваюсь, всі пам‘ятають, коли отримують вакцину від COVID-19 (який часто називають китайським вірусом), що якби я не був президентом, ви не отримали б цей гарний укол щонайменше 5 років, а ,можливо, і ніколи», - заявив Трамп у середу.

У США буде достатньо вакцини, щоб провести щеплення кожного дорослого американця до травня, обіцяють у Білому домі.

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