Колишньому раднику Трампа загрожує ув‘язнення за звинуваченнями у неповазі до Конгресу

Міністерство юстиції США в п‘ятницю висунуло звинувачення проти Стіва Беннона, колишнього радника президента США Дональда Трампа.



67-річного Беннона звинувачено у двох випадках неповаги до Конгресу: відмові з‘явитись для надання свідчень в рамках розслідування Конгресом подій 6 січня а також у відмові надати відповідні документи на запит Конгресу.

Комісія Конгресу США розслідує штурм натовпом будинку американського парламенту, Капітолію, 6 січня, під час посвідчення Конгресом результатів президентських виборів. Після тих подій, Палата представників США звинуватила Трампа в підбурюванні до заворушень, щоб зашкодити виборам, але Сенат виправдав тогочасного президента.

Покарання за неповагу до Конгресу, згідно з повідомленням Мін‘юсту США, може становити від 30 днів до року ув‘язнення за кожним із звинувачень а також штраф.

Очікується, що Беннон буде в суді в понеділок, повідомляє АР з посиланням на джерело в правоохоронній службі.

В п‘ятницю ще один свідок у справі про події 6 січня, колишній голова адміністрації Білого дому Марк Медоуз, відмовився приходити для дачі свідчень у Конгрес.

Якщо Палата представників США проголосує, що дії Медоуза становлять неповагу до Конгресу, його справу також буде спрямовано до Мін‘юсту США для можливого висунення звинувачень.

Законодавці-демократи привітали звинувачення проти Беннона. «Вітаємо з поверненням до верховенства права!» - твітує конгресмен-демократ Ерік Свалвель.

«Ніхто не повинен бути над законом», - твітує демократ Тед Ліу.

А от законодавці від Республіканської партії висловлюються на захист Беннона. «Беннон не зробив нічого поганого», - твітує конгресмен Метт Геєц.

Загалом Комісія Конгресу видала десятки повісток і запитів про документи у справі про події 6 січня.

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