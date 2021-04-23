США посилюють захист від іноземної пропаганди у ЗМІ, вказуючи на дії Росії та Китаю

Федеральна комісія зв‘язку США посилила вимоги до розкриття інформації щодо випадків, коли іноземні уряди сплачують за ефірний час у США. В своєму поясненні, Комісія навела приклади російської та китайської державної пропаганди в якості обґрунтування необхідності більшої прозорості.

Наразі у США іноземні уряди та їхні представники не можуть мати ліцензію на мовлення. Все ж, заявляє в.о. Очільника Комісії Джессіка Розенворцель, іноземні державні установи купують ефірний час у мовників США.

«Нам відомо, що іноземні установи купують ефірний час у мовників на ринку в країні, включаючи урядові програми Китаю, урядові програми Росії, що транслюються прямо тут, в столиці нашої країни», - говорить Розенворцель.

Серед прикладів, на які спирається Комісія в своєму рішенні, зокрема є випадок оренди російськими державними ЗМІ радіоефіру в Канзасі. В статті про цей випадок зазначаєтсья, що радіостанції Середнього Заходу США сподівались, що «добираючись на роботу зранку» слухачів «зачепить» російське радіо, але критики вважають, що ці радіо-шоу були «операцією, керованою з Москви», що «транслювали пропаганду з метою переконати, що Америка недобра».

В іншому прикладі від 2019 року, який наводиться в рішенні Комісії, йдеться про випадок, коли, за повідомленнями журналістів-розслідувачів, російський уряд «сплатив більше 1,4 млн дол флоридський компанії за трансляцію російської пропаганди в столиці країни протягом двох років».

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