Нью-йоркська юрфірма сплатила 11 мільйонів доларів на користь Юлії Тимошенко - NYT

Американська юридична фірма Skadden Arps, Slate, Meagher & Flom, за повідомленнями, сплатила 11 мільйонів доларів, щоб уникнути судового переслідування з боку Юлії Тимошенко. Колишня прем‘єр звинуватила фірму у сприянні її політичному переслідуванню. Про це у неділю повідомило The New York Times.

Юрфірма діяла в інтересах Януковича, склавши в 2012 році звіт, який використовувався, щоб виправдати дії колишнього українського президента з ув‘язнення Тимошенко в 2011 році.

В 2019 році Skadden Arps погодилась виплатити 4,6 мільйона доларів в рамках досудового врегулювання суперечки з Міністерством юстиції США, через те, що провадила таємну лобістську кампанію на користь Януковича, щоб виправдати ув'язнення Юлії Тимошенко.

За повідомленням поінформованих джерел, пише The New York Times, Тимошенко найняла юридичні фірму Reid Collins & Tsai, щоб встановити, чи можна подати до суду на компанію Skadden за сприяння у її переслідуванні.

Skadden виплатила 11 мільйонів доларів Тимошенко до того, як було подано позов, повідомляє видання на основі інформації від осіб, знайомих з домовленістю.

Гроші було перераховано до Тимошенко та її адвоката Сергія Власенка у сумі 5,5 мільйона доларів на кожного, пише NYT.

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