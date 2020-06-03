США ввели санкції проти компаній, що перевозять нафту для Венесуели

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох компаній та кораблів, які перевозять венесуельську нафту, порушуючи санкції США проти уряду країни. Три з компаній зареєстровані на Маршаллових островах і одна - в Греції.

«Незаконний режим Мадуро користується підтримкою компаній з морських перевезень та їх кораблями, щоб продовжувати видобуток природних ресурсів Венесуели, приносячи прибуток режиму, - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин. - Сполучені Штати продовжать вживати дій проти тих, хто підтримує цей корумпований режим».

Держсекретар Майк Помпео, заявив, що компанії «транспортують нафту, фактично вкрадену у народу Венесуели».

Минулого тижня п‘ять іранських танкерів вантажених бензином пройшли через води Венесуели у супроводі ВМС країни. Іранські танкери доставили 1,5 мільйона барелів нафтопродуктів до країни, яка має великі ресурси нафти, але потерпає від нестачі нафтопродуктів, пишуть ЗМІ. Мадуро заявив у понеділок, що відвідає Іран.

Сполучені Штати та низка західних країн не визнають легітимності правлячого у Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро.

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