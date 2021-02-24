Дві компанії заявили про обмеження співпраці з «Північним потоком 2»

Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea повідомила, що завершує фінансування газопроводу «Північний потік 2». Wintershall Dea інвестувала 730 мільйонів доларів до проекту і має в ньому частку 10%. У звіті компанії за 2020 рік вказується, що інвестиції до проекту було завершено перед тим, як вступив у дію закон США «Про протидію противникам Америки шляхом санкцій» (CAATSA), повідомляють ЗМІ.

Напередодні про припинення співпраці з газпромівським проектом заявила швейцарська дочірня компанія страхувальника Munich Re.

«Синдикат Munich Re видав повідомлення про зупинку для «Північного потоку 2», - наводить Reuters слова речника компанії.

Більше 15 компаній «сумлінно намагаються зменшити свою діяльність в рамках проекту «Північний потік 2». Про це заявив під час брифінгу для преси 22 лютого, речник Держдепу Нед Прайс.

«Звичайно, ці юридичні особи не підпадають під санкції США саме через те, що вони роблять чесні кроки у вірному напрямку, - наголосив речник. - Їх 15, чи більше і, гадаю, це показує, що наша стратегія, включаючи законодавчі заходи, вжиті Конгресом, працюють з гарним результатом».

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