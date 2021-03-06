Конгресвумен Марсі Каптур критикує переслідування активістів в Україні та тиск на антикорупційні установи

Конгресвумен Марсі Каптур, співголова групи підтримки України у Палаті представників США, закликала президента України Володимира Зеленського відновити виконання своїх зобов’язань із проведення реформ в Україні.

Мене глибоко хвилює надзвичайний відкат у проведенні реформ в той час, коли клас олігархів впивається зубами ще сильніше.

Під час заходу в американському аналітичному центрі "Атлантична рада" на тему “Яку політику Байден має впроваджувати щодо України”, Марсі Каптур висловила занепокоєння ситуацією в українській політиці.

"Мене глибоко хвилює надзвичайний відкат у проведенні реформ в той час, коли ми бачимо, що клас олігархів впивається зубами ще сильніше, - зазначила конгресвумен Каптур. - Що ще більш непокоїть, на що я звернула увагу, відбуваються посилені і цілеспрямовані політичні розслідування щодо осіб, які виступають за реформи, як відплата за їхні зусилля, щоб припинити рух грошових потоків деяких українських урядовців".

Каптур згадала також про тиск на антикорупційні інституції в Україні.

"Основні державні інституції - СБУ, НАБУ, особливо Офіс спеціального антикорупційного прокурора - перебувають під посиленим тиском. Ми повинні чітко заявити, що адміністрація Зеленського має відновити виконання своїх зобов'язань і провести критично необхідні антикорупційні реформи. Щоб ті обіцянки, які президент робив українському народу, переросли у добру справу”, - заявила конгресвумен Карптур.

На її думку, США мають "демонструвати жорстку любов до української влади".

Конференцію на тему "Яку політику президент Байден має впроваджувати щодо України", організували американський аналітичний центр "Атлантична рада" спільно з фондом Віктора Пінчука YES.

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