Удар по співпраці з міжнародними партнерами - західні експерти коментують рішення КСУ стосовно декларацій

Рішення Конституційнго суду про неконституційність статті Кримінального кодексу, що передбачала кримінальну відповідальність за надання неправдивої інформації в деклараціях а також обмеження деяких повноважень НАЗК, викликали критику експертів на Заході.

Рішення Конституційного суду спрямоване проти народу України, який стояв на Майдані під час Революції Гідності, пише європарламентар Ребекка Гармс.

Експерти відзначають, що таке. рішення значно зашкодило відносинам України з міжнародними партнерами. Про це пишуть, зокрема дослідник «Фонду Маршалла» Джонатан Кац а також аналітик центру «Атлантична Рада» Андерс Аслунд.

«Система електронного декларування та НАЗК є ключовими для антикорупційної стратегії, погодженої Україною з партнерами, включаючи МВФ, ЄС та США. Відносини України з їі партнерами серйозно ушкоджені», - твітує Кац.

«Одним із багатьох наслідків боротьби Конституційного суду України за корупцію буде те, що фінансування МВФ, Світового банку або ЄС не буде можливим», - зауважує Аслунд. Він закликає Зеленського вжити заходів із проведення судової реформи.

В Офісі Зеленського запевнили, що покарання за неправдиву інформацію в деклараціях буде поновлене.

Не покладати всю відповідальність на Зеленського закликав британський аналітик Александр Кларксон. Він вказує на досвід Італії та Румунії, яким знадобились десятки років, щоб досягти значного прогресу в подоланні корупції.

«Зеленський робить багато власних помилок, але покладати лише на нього відповідальність за поведінку українського Конституційного суду - не враховує те, як багато впливових фракцій в Україні зацікавлені в розвороті ключових антикорупційних заходів. Включаючи ті, які покладають провину на Зеленського», - твітує аналітик.

А британський експерт Тімоті Еш висловив здивування через позитивне повідомлення прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля про зближення позицій з МВФ. «Дві сторони перебувають на різних планетах?» - твітує економіст.

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