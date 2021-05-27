США відслідковують перебування російського корабля поблизу Гаваїв

Тихоокеанський флот США підтвердив, що відслідковує перебування російського корабля в міжнародних водах поблизу Гаваїв.

Флот «знає про те, що російський корабель діє в міжнародних водах поблизу Гаваїв і продовжить відслідковувати його перебування. Патрульні літаки на морі, кораблі та спільні зусилля надають нам можливість уважно відслідковувати кораблі в Індо-Тихоокеанському районі діяльності», йдеться в заяві речника Флоту капітана Джона Гея, текст якої наводить USNI.

Російський корабель декілька днів був припаркований поблизу острова Кауаї. Через його перебування, американське відомство мало відкласти ракетні випробування, повідомляє місцеве видання Star Advertiser.

Згідно з даними USNI, йдеться про корабель російських ВМС «Карелія» класу «Вишня», який застосовується для збору даних та спостереження. Інші видання називають його «російським гідрографічним кораблем».

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