ВМС США та Британії проводять спільну операцію в Баренцевому морі

Чотири кораблі ВМС США та корабель ВМС Великої Британії увійшли до Баренцевого моря 4 травня в рамках операції з підтримки безпеки за полярним колом.

Операція підтверджує свободу мореплавства і демонструє бездоганну інтеграцію сил союзників, йдеться у повідомленні Шостого флоту США.

Діяльність трьох ракетних есмінців США USS Donald Cook, USS Porter, USS Roosevelt підтримує швидкісний корабель USNS Supply. До них приєднався британський корабель HMS Kent.

«У ці важкі часи, як ніколи важливо підтримувати нашу постійну діяльність у європейському театрі, вживаючи необхідні заходи задля захисту наших сил, - заявила віце-адмірал Ліза Франкетті, командувач Шостим флотом США. - Ми віддані просуванню безпеки та стабільності в регіоні, збільшуючи довіру та основу для боєготовності в Арктиці»

Про операцію було повідомлено Міністерство оборони Росії, для того, щоб уникнути непорозумінь, зменшити ризик і запобігти ескалації, йдеться у повідомленні ВМС США.

До того, есмінець США Porter перебував в Чорному морі, де 13 квітня проводив спільні маневри з Румунією.

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