Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Есмінець «Дональд Кук», що здійснював неодноразові заходи у Чорне море, замінить один із найбільш оснащених кораблів ВМС США

Ракетний винищувач ВМС США «Арлей Берк» (DDG 51)

Ракетний винищувач ВМС США «Арлей Берк» (DDG 51) прямує до нового порту прописки - в Роті, Іспанія. Про це повідомляють ВМС США.

«Як один із найкраще технологічно оснащених винищувачів у всьому Військово-морському флоті США, ми з радістю надамо додаткові спроможності операціям Шостого флоту», - заявив командувач корабля Патрик Чепмен.

Чепмен відзначив, що навіть попри сучасну оснащеність, головною силою корабля є його команда: «Однак, навіть більш потужною, ніж техніка, якою ми оснащені, є сила нашої команди. Ми тренуємось щодня, щоб стати найбільш ефективною командою з усіх можливих - готовою для постійного перебування на передовій сфери діяльності Шостого флоту».

«Арлей Берк» є першим винищувачем США в світі, оснащеним протиракетною системою «Іджис» (Aegis) з найсучаснішим дообладнанням 9 рівня, йдеться в повідомленні ВМС США. Корабель ефективно діє у сферах високої загрози і проводить протиповітряні операції, діє проти підводних човнів, наземних загроз та здійснює ударні операції, повідомило відомство.

«Арлей Берк» замінить ракетний есмінець США «Дональд Кук» в якості одного з передових об‘єктів ВМС США, розташованих в Іспанії.

Ракетний есмінець «Дональд Кук» проводив декілька заходів у Чорне море. Заходи, згідно з повідомленнями ВМС США, були спрямовані на підтримку союзників по НАТО та задля забезпечення стабільності в регіоні і свободи мореплавства.

Дивіться також: Як життя у Лос-Анджелесі повертається до норми після локдауну. Відео

Як життя у Лос-Анджелесі повертається до норми після локдауну. Відео
Embed
Як життя у Лос-Анджелесі повертається до норми після локдауну. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:55 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео - найголовніше

Як, олень налякав мешканців в одному із пансіонатів США. Відео
Embed
Як, олень налякав мешканців в одному із пансіонатів США. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:05 0:00

Як, олень налякав мешканців в одному із пансіонатів США. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG