Есмінець «Дональд Кук», що здійснював неодноразові заходи у Чорне море, замінить один із найбільш оснащених кораблів ВМС США

Ракетний винищувач ВМС США «Арлей Берк» (DDG 51) прямує до нового порту прописки - в Роті, Іспанія. Про це повідомляють ВМС США.

«Як один із найкраще технологічно оснащених винищувачів у всьому Військово-морському флоті США, ми з радістю надамо додаткові спроможності операціям Шостого флоту», - заявив командувач корабля Патрик Чепмен.

Чепмен відзначив, що навіть попри сучасну оснащеність, головною силою корабля є його команда: «Однак, навіть більш потужною, ніж техніка, якою ми оснащені, є сила нашої команди. Ми тренуємось щодня, щоб стати найбільш ефективною командою з усіх можливих - готовою для постійного перебування на передовій сфери діяльності Шостого флоту».

«Арлей Берк» є першим винищувачем США в світі, оснащеним протиракетною системою «Іджис» (Aegis) з найсучаснішим дообладнанням 9 рівня, йдеться в повідомленні ВМС США. Корабель ефективно діє у сферах високої загрози і проводить протиповітряні операції, діє проти підводних човнів, наземних загроз та здійснює ударні операції, повідомило відомство.

«Арлей Берк» замінить ракетний есмінець США «Дональд Кук» в якості одного з передових об‘єктів ВМС США, розташованих в Іспанії.

Ракетний есмінець «Дональд Кук» проводив декілька заходів у Чорне море. Заходи, згідно з повідомленнями ВМС США, були спрямовані на підтримку союзників по НАТО та задля забезпечення стабільності в регіоні і свободи мореплавства.

Дивіться також: Як життя у Лос-Анджелесі повертається до норми після локдауну. Відео