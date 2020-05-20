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США та Канада продовжили обмеження на перетин кордону ще на 30 днів

Заборона на перетин кордону між США та Канадою для перевезень, які не являються життєво важливими, залишиться в силі ще на 30 днів до 21 червня.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Канади Джастіна Трюдо у вівторок. «Ситуація швидко змінюється і ми пристосовуємось, щоб дотриматись вірного балансу між безпекою людей і відновленням нормальних правил та економіки», - оголосив Трюдо.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що США, як і Канада прагнуть якнайшвидше повернутись до нормальної ситуації. «Ми хочемо все повернути. Хочемо повернутись до нормального стану», - заявив Трамп у вівторок у Білому домі.

Подібні обмеження діють і на кордоні США та Мексики.

Країни ЄС почали послаблювати обмеження на подорожі, введені всередині Шенгенської зони з метою стримування поширення COVID-19. Італія оголосила, що дозволить подорожі з метою відпочинку до країні вже з 3 червня, якщо ситуація не погіршиться до того часу. Франція продовжила обмеження до 15 червня.

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Як новими можливостями на ринку нерухомості у США можуть скористатися міленіали. Відео
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Як новими можливостями на ринку нерухомості у США можуть скористатися міленіали. Відео

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