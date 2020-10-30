В Україні оновився рекорд захворювань на COVID-19

В Україні черговий рекорд нових випадків захворювання на COVID-19. За даними МОЗ, за минулу добу інфіковано 8312 громадян. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про 173 летальних випадки, пов’язаних із коронавірусом.

Степанов зазначає, що кількість щоденних тестувань на COVID-19 вдалося значно збільшити. За словами очільника МОЗ, до середини листопада в Україні щодоби перевірятимуть на наявність інфекції понад 50 тисяч громадян. Для порівняння, у квітні щодня робили не більше 200 тестів.

Уряд ухвалив рішення вже з наступного тижня віднести 112 адміністративних одиниць до найвищого так званого «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Нині такий режим діє у 100 містах і районних центрах. Відповідну постанову прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму засіданні 30 жовтня.

Водночас Степанов говорить, що уряд поки що не планує вдаватися до жорсткіших заходів і запроваджувати суворий карантин. «Ми повинні уникнути повного локдауну. Згідно нашої стратегії, система адаптивного карантину абсолютно правильна. Ми прогнозували суттєве збільшення кількості хворих восени. Так, ми робимо відповідні обмеження, в тому числі для бізнесу, але ми не зачиняємо бізнес. Ми говоримо, що треба працювати в певних рамках», - зауважив міністр.

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