Кількість антитіл до коронавірусу з часом зменшується - нове дослідження

Кількість людей, що мали антитіла проти COVID-19 зменшилась приблизно на 26% протягом трьох місяців. Такі попередні результати показало дослідження проведене на території Великої Британії з червня по вересень, на основі даних 365 000 осіб.

Дослідники заявили про «ймовірне зменшення імунітету населення та зростання ризику повторного зараження із зменшенням виявлення антитіл у населення» а також наголосили на свідченнях минулих досліджень про те, що імунітет до коронавірусів може зменшуватись протягом 6-12 місяців з часу зараження.

«Це дуже масштабне дослідження вказує, що частка людей у яких виявлено антитіла, з часом зменшується, - говорить співавторка дослідження Гелен Уорд. - Ми ще не знаємо, чи становить ризик для таких людей повторна інфекція вірусом, що спричиняє COVID-19, але важливо, щоб усі дотримувались правил і зменшували ризик для себе та інших».

Приблизно 6% людей мали антитіла до коронавірусу на початку експеримента, і ця доля зменшилась до 4,4% у вересні. Дослідження ще має пройти рецензування.

Науковці також заявили про те, що наявність антитіл не обов’язково означає, що особа має імунітет до коронавірусу.

«Позитивний аналіз на наявність антитіл не означає, що ви маєте імунітет до COVID-19, - говорить співавтор дослідження Пол Елліот. - Залишається невідомим, який рівень імунітету надають антитіла, або скільки триває імунітет».

Дивіться також: Минулий тиждень встановив рекорд середньої денної кількості нових випадків COVID-19 у США. Відео