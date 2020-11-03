CDC: Хворі на COVID-19 мають право голосувати особисто на виборах у США

Особи, які перебувають на карантині, або є хворими на COVID-19 мають право особисто голосувати на виборах президента США у вівторок. Таке роз‘яснення видали Центри США з контролю над захворюваностями (CDC).

«Виборці мають прав голосувати, незалежно від того, чи є вони хворими, або чи перебувають на карантині», - йдеться в оновленому роз‘ясненні CDC, опублікованому у неділю.

В установі наголосили, що виборці мають вжити заходів, щоб захистити тих, хто перебуває на дільниці. «Це включає носіння маски, дотримання дистанції у 6 футів (біля 2 метрів), миття та дезінфекцію рук до та після голосування», - пише CDC. Також рекомендується попередити виборчу комісію на своїй дільниці про те, що ви перебуваєте на карантині, або хворі.

У США реєструють погіршення ситуації з пандемією. Середня за останні сім днів добова кількість заражень на коронавірус у США перевищила 81 000, що є рекордним значенням з початку пандемії.

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