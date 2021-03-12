Італія планує ввести карантинні обмеження на Великодні свята

Італія планує запровадити карантинні обмеження для того, щоб стримати поширення коронавірусу під час Великодніх свят. В проекті відповідної урядової постанови, про яку першим повідомив Reuters, передбачено введення обмежень з 3 по 5 квітня.

На цей час припинять роботу крамниці, які не вважаються життєво важливими, а мешканцям можна буде виходити зі своїх осель лише для поїздок на роботу, з оздоровчою метою а також у випадку надзвичайної ситуації. Буде запроваджено обмеження на пересування між містами а також зачинено бари та ресторани.

Кількість смертей від коронавірусу в Італії перевищила 100 000 цього тижня. Італія стала шостою за кількістю жертв від хвороби після США, Бразилії, Мексики, Індії та Великої Британії.

Минулого місяця карантинні заходи було подовжено в Ірландії, на тлі поширення в країні більш заразного штаму вірусу. В Ірландії обмеження триватимуть до Великодніх свят. Згідно з обмеженнями, мешканці Ірландії не повинні віддалятись від своєї оселі більше ніж на 5 кілометрів. Після Великодня, Ірландія планує зняти обмеження і повністю поновити очне навчання у школах.

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