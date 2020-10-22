Хто має йти на самоізоляцію? У США змінили визначення «близького контакту» для відслідковування COVID-19

Навіть короткочасний контакт з хворим на COVID-19 несе високий ризик захворіти, вважають американські епідеміологи. Центри США з контролю та запобігання захворюванням (CDC) змінили визначення «близького контакту». Тепер особи вважаються такими, що перебували в близькому контакті, якщо вони знаходились на відстані менше двох метрів протягом 15 хвилин за добу. Раніше визначення передбачало, що особи перебували на відстані менше двох метрів протягом 15 хвилин безперервно.

Ті, хто перебував у «близькому контакті» з хворим мають здати аналізи на COVID-19, або піти на самоізоляцію.

CDC оновили правила на основі нового дослідження, яке виявило, що короткочасні контакти з хворим на COVID-19 призвели до передачі вірусу.

Зокрема відслідковування контактів співробітника пенітенціарної установи штату Вермонт показало, що він заразився після 22 спілкувань із особами у яких виявили коронавірус. Загальний час спілкування не перевищив 17 хвилин протягом зміни у 8 годин.

Для того, щоб запобігти зараженням, в CDC закликали носити маски. «Маска може захистити інших від заражених частинок, які видихає особа з COVID-19. Аж до половини людей з COVID-19 не мають симптомів, тому надзвичайно важливо носити маску, бо ви можете переносити вірус і не знати цього», - йдеться в заяві Центрів США з контролю та запобіганню захворюванням (CDC).

«Хоча маска надає обмежений захист тому, хто її носить, кожна додаткова людина, яка носить маска, збільшує особистий захист для всіх. Якщо більше людей носитимуть маски, більше буде захищено», - оголосили в CDC.

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