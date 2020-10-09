Ще більше хворих: 5 800 нових випадків за добу зафіксовано в Україні

Перетнувши межу в 5 тисяч, добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні далі йде вгору. Якщо у четвер 8 жовтня було зафіксовано 5 397 нових випадків, то у п’ятницю 9 жовтня – вже 5 804.

“Антирекорди майже щодня. У лікарнях стрімко заповнюються ліжка. Подібна ситуація була навесні в Іспанії та Італії”. Так прокоментував стрімку “ковідну” динаміку в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Напередодні, увечері в четвер, міністр записав відеозвернення до українців. Як він нагадав, на піку пандемії медичні системи навіть розвинутих європейських країн не витримували навантаження.

Сьогодні в Україні “ковідними” хворими зайнята 21 тисяча ліжок, повідомив посадовець. Як очікується, знадобиться далеко більше.

“Вже зараз ми розпочинаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на ковід”, – сказав Степанов.

У відеозверненні він вкотре закликав українців носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, використовувати антисептики.

“Якщо ми й надалі будемо ігнорувати правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю”, - застеріг головний лікар країни.

Як він додав, “Ситуація серйозніша, ніж будь-коли з початку епідемії, на кону ваше життя та життя ваших близьких”.

А тим часом в Україні лунають нові пропозиції, як сповільнити поширення епідемії. Оскільки Україна не може поновити жорсткий карантин, - цього не витримає економіка, - то вихід вбачають у запровадженні суворих карантинних заходів бодай на вихідні дні.

"Карантин вихідного дня" анонсував голова медкомітету Верховної Ради Михайло Радуцький в ефірі одного з телеканалів. Він також запропонував перевести усі школи та виші на дистанційну форму навчання.

Найближчими днями пропозицію обговорюватимуть на нараді у президента.

Дивіться також: Українська вчена у США отримала престижну стипендію “для геніїв” MacArthur. Відео