Меланія Трамп розповіла про своє одужання від COVID-19 та хворобу сина

Меланія Трамп розповіла про те як вона пережила COVID-19 і, зокрема заявила, що обрала «більш природній шлях» одужання від цієї хвороби в плані ліків. Президент США Дональд Трамп, який пережив триденну госпіталізацію, приймав декілька експериментальних ліків під час хвороби.

В своїй заяві, розміщеній на Інтернет-сторінці Білого дому, Трамп розповіла, що під час хвороби в основному вживала вітаміни та дотримувалась здорового харчування.

Вона також повідомила, що її 14-річний син Беррон Трамп безсимптомно перехворів на COVID-19.

«На щастя, він - сильний підліток і не мав жодних симптомів», - написала Трамп.

«Певним чином, я втішилась, що ми всі троє пройшли через це одночасно і могли дбати один про одного і проводити час разом», - додала вона.

Меланія Трамп розповіла, що мала помірні симптоми, однак те, що симптоми, включаючи головний біль, втомлюваність та кашель, проявились одночасно, створили відчуття «каруселі».

Вона висловила подяку лікарям і повідомила, що вона та Беррон мають негативні тести на коронавірус.

Трамп закликала всіх «дотримуватись якомога більш здорового способу життя: «Збалансована дієта, свіже повітря та вітаміни справді життєво необхідні для того, щоб тіло залишалось здоровим».

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