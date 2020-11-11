Маска захищає від COVID-19 і того, хто її носить, і оточуючих - епідеміологи США

Особа, яка носить маску захищає від вірусів не лише оточуючих, але і себе. Таку інформацію містить оновлення рекомендацій з протидії COVID-19, яке видали Центри США з контролю над захворюваннями (CDC).

Установа також наголосила на тому, що багато наукових досліджень засвідчили користь режиму «загальнообов‘язкового носіння масок». «Користь для людини збільшується зі зростанням носіння масок загалом», - йдеться в роз‘ясненні.

Раніше CDC закликали до носіння масок як засобу вберегти оточуючих від зараження.

Пандемія продовжує поширюватись країнами світу. Кількість заражень в світі перевищила 51,4 мільйона, а кількість смертей від коронавірусу сягнула 1,25 мільйона станом на вівторок, за даними Університету Джонса Гопкінса. У США середня добова кількість заражень на COVID-19 перевищує 100 000 вже декілька днів. Кількість госпіталізованих досягла рекордної позначки у 60 000 у вівторок, що свідчить про зростання майже на 50% протягом останніх двох тижнів.

В Європі через зростання кількості заражень, деякі лікарні не справляються з напливом пацієнтів.

Лікарні в італійському Неаполі переповнені, пишуть ЗМІ. Цими вихідними до лікарні Котуньо вилаштувалася черга хворих із симптомами COVID-19. Лікарі надавали пацієнтам допомогу у вигляді додаткового доступу до кисню прямо в їхніх машинах, повідомляє CNN.

Директор лікарні пов‘язав цю ситуацію з тим, що у вихідні пацієнти не можуть звернутись по допомогу до своїх місцевих лікарів.

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