Понад 90 відсотків американців залишаються уразливими до коронавірусу – Редфілд

Кількість заражень на коронавірус у США досягла майже 7 мільйонів, померло від інфекції понад 200 тисяч людей. Представники галузі охорони здоровя попереджають, що більшість населення США залишаються в зоні ризику зараження на COVID-19.

Представники адміністрації Трампа відповідали у середу на запитання членів Комітету Сенату з питань охорони здоровя, освіти, праці та пенсійного фонду.

«Центри з контролю та профілактити захворювань проводять кількаетапні дослідження по всій країні, вимірюючи реакцію імунної системи на патогени чи введені субстанції. Попередні результати першого раунду досліджень, показали, що більшість нашої країни – понад 90% населення – залишаються уразливими (до коронавірусу – ред. ГА)», - сказав на слуханнях директор Центрів з контролю та профілактики захворювань Роберт Редфілд.

«Дані у різних географічних частинах – різні. Є штати, які мають один відсоток заражень, де є підтвердження перенесення інфекції у минулому. В інших штатах ця цифра складає – 15, 20 та навіть 24 відсотки», - заявив Редфілд.

При тому офіційні особи піддали великому сумніву вірогідність у найближчому майбутньому отримати колективний імунітет. Колективний імунітет досягається двома шляхами – безпосереднім зараженням чи вакцинацією. ВООЗ каже, для того щоб досягти колективного імунітету, необхідно вакцинувати 60-80 відсотків населення. І ВООЗ, і головний вірусолог США Ентоні Фаучі попереджають – спроба досягти колективного імунітету без вакцини, дозволивши поширення вірусної інфекції, призведе до «приголомшуючого рівня смертності» та паралізує лікарні.

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