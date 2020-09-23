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Менше одного відсотка вчителів та учнів заразились коронавірусом після відкриття шкіл – дослідження

  • Голос Америки

Нове дослідження вказує на мінімальну кількість заражень на коронавірус у середніх школах США. Дослідження було проведено Браунським університетом США у співпраці з адміністраціями шкіл.

Дослідники зібрали дані з 550 шкіл у 46 штатах за два тижні, починаючи з 31 вересня. У понад з 300 досліджених шкіл навчання проводяться частково очно.

Відповідно до дослідження, лише 0,23% учнів та 0,51% вчителів мали симптоми коронавірусної інфекції. Підтверджений діагноз коронавірусу був лише у 0,076% учнів та 0,15% вчителів. Дані збирались як в приватних, так і публічних школах, більшість з яких розташованих у невеликих громадах.

Таким чином дослідники дійшли висновку, що повернення у школи цієї осені може становити не таку велику загрозу, ніж припускалось раніше. Разом з тим, вони закликають адміністрації шкіл провести свої власні оцінки ризиків.

«Всі бояться, що в школах почнуться великі спалахи та стрімке розповсюдження вірусу. Це сталося в коледжах. Але до сьогодні, ми маємо сказати, що серед молодших дітей такої тенденції нема, і це дуже важливе спостереження, - сказав в інтерв’ю Washington Post директор Центру інфекційних захворювань та політики Університету Міннесоти Майкл Остерголм.

Разом з тим, WP зазначає, що робити остаточні висновки щодо розповсюдження інфекції досить важко через брак даних щодо того, як деякі правила, як то носіння масок, вплинуло на тенденції в школах, де провели дослідження.

Науковці незабаром планують розширити своє дослідження, щоб отримати більш всеосяжні дані щодо розповсюдження коронавірусу в американських школах.

Дивіться також: Американські лабораторії випробовують різні способи дезінфекції вживаних масок для можливого повторного використання. Відео

Американські лабораторії випробовують різні способи дезінфекції вживаних масок для можливого повторного використання. Відео
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Американські лабораторії випробовують різні способи дезінфекції вживаних масок для можливого повторного використання. Відео

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