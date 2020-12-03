Три невтішні рекорди пандемії COVID-19 зареєстрували у США в середу

У США зареєстрували нові невтішні цифри поширення пандемії COVID-19 в середу. Кількість нових випадків заражень на добу перевищила 200 000, найбільше за час пандемії, а кількість смертей склала 3 157, що на 20% більше найвищого добового показника з часу початку пандемії, згідно з даними університету Джонса Гопкінса. Ще один невтішний рекорд зареєстрований в середу з кількості госпіталізацій з COVID-19 - 100 000 пацієнтів було госпіталізовано за добу у США, за даними Проекту COVID Tracking.

«Кількість випадків зростає, госпіталізації ростуть, кількість смертей росте. Ми маємо намагатись змінити траекторію, зупинити експоненційно зростання», - заявив під час брифінгу для преси д-р Генрі Уолк, представник Центрів США із контролю за захворюваннями (CDC).

З настанням святкового сезону, ситуація може погіршитись, вважають епідеміологи.

В середу CDC оголосили нові рекомендації стосовно карантину для осіб, які могли бути в контакті з хворими

Директор CDC Роберт Редфілд зауважив, що наступні декілька місяців будуть дуже складними і стануть «найважчим періодом в історії громадського здоров‘я цієї країни».

В середу CDC оголосили нові рекомендації стосовно карантину для осіб, які могли бути в контакті з хворими. Замість попередньої рекомендації дотримуватись карантину впродовж у 14 днів, тепер CDC надають два варіанти: завершити карантин за 10 днів за відсутності симптомів, або за сім днів, якщо немає симптомів а тест на коронавірус показав негативний результат.

Ситуацію в країні може змінити програма вакцинації, сподіваються експерти. Велика Британія першою із західних країн зареєструвала для використання вакцину від коронавірусу. В середу британська Агенція з регулювання ліків та товарів медичного призначення (MHRA) надала сертифікацію вакцині, розробленій компаніями Pfizer та BioNTech. Очікується, що Адміністрація США з контролю якості харчових продуктів та ліків (FDA) ухвалить рішення щодо вакцини Pfizer 10 грудня.

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