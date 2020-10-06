ВООЗ: 10% населення світу могло заразитись COVID-19

Кожна десята людина у світі могла заразитись коронавірусом, що у 20 разів більше, ніж кількість підтверджених випадків заражень. Такими оцінками поділився д-р Майкл Раян, голова з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров‘я, виступаючи на засіданні правління ВООЗ.

«Хвороба продовжує поширюватись. Вона зростає у багатьох частинах світу. За нашими оцінками, біля 10 відсотків населення світу могло інфікуватись вірусом», - заявив Раян.

Подальше поширення хвороби свідчить, що світ «вступає у важкий період», наголосив експерт.

Оціночна цифра у 760 мільйонів заражень значно переважає кількість підтверджених випадків, що становить 35 мільйонів, згідно до інформації ВООЗ та Університету Джонса Гопкінса, але така кількість означає, що більшість людей у світі залишаються вразливими до вірусу.

Голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус закликав країни не втрачати пильність у протистоянні вірусу а також інвестувати в систему громадського здоров‘я. «Ми навчились з досвіду кожного регіону в світі, що за сильного керівництва, чіткої та всеохопної стратегії, постійної комунікації та залучення і підсилення населення, ніколи не буває пізно».

Він додав: «Пандемія підкреслює важливість інвестування до громадського здоров‘я та первинної ланки медичного обслуговування».

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