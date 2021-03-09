Майже третина тих, хто легко переніс COVID-19, згодом зіткнулись із довготривалими симптомами - дослідження

Дослідники з Каліфорнії проаналізували історію хвороби 1407 пацієнтів, які пережили зараження на COVID-19, але не потребували госпіталізації протягом перших 10 днів після інфекції.

Через 60 днів після зараження, 27 відсотків досліджуваних страждали від таких симптомів, як задишка, біль у грудях та кашель, біль у животі та нудота, йдеться в попередніх результатах дослідження, опублікованих на сайті MedRxiv.

Довгострокові проблеми виникли у всіх вікових групах, наголосили дослідники. «З 34 дітей у дослідженні, 11 зіткнулись із довгостроковими симптомами», - наводить TheNew York Times слова співавторки дослідження Мелісси Пінто.

Тривалі симптоми коронавірусу є важливим фактором громадського здоров‘я, а правил діагностики та управління цим немає, зауважили дослідники. Вони рекомендують докладніше дослідити цю тему: «необхідні додаткові дослідження фізичного, ментального та емоційного впливу кронавірусу на тих, хто переніс COVID-19 і страждає від довготривалих симптомів».

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