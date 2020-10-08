Добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні вперше перевищив 5 тисяч

5 397 нових випадків коронавірусної хвороби виявили в Україні за останню добу. Про черговий антирекорд добового приросту інфікованих повідомив на брифінгу в четвер 8 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як він додав, на сьогоднішній день у лікарнях перебуває вже понад 20 тисяч хворих на COVID-19, і ця кількість стрімко зростає.

Наводячи статистику, Степанов не приховував емоцій. Як він сказав, «У медичної системи є певна межа. В нас є обмежена кількість реаніматологів, в нас є обмежена кількість інфекціоністів».

Як він застеріг, "лікарі виснажені", і більшого навантаження медична система країни не витримає.

Головний лікар країни вкотре закликав українців дотримуватися базових правил, що допомагають розірвати ланцюг передачі хвороби: носити маску, витримувати соціальну дистанцію, скоротити до мінімуму контакти і користуватися антисептиком.

«Світ не вигадав іншого способу зупинки хвороби, ніж дотримання цих правил», - наголосив посадовець.

Як він додав, «Я прекрасно розумію, що ми не можемо зараз піти тим шляхом, яким уже пішли деякі європейські країни. Тим шляхом, яким уже пішов Ізраїль, який ввів повний локдаун на 14 днів у зв’язку зі збільшенням кількості хворих».

За його словами, «Нам треба знайти баланс... Це, з одного боку, робота економіки, робота країни, а з другого – виконання правил».

«Ми не можемо перемогти коронавірус, якщо правил, встановлених в країні, дотримується виключно невеличка кількість людей», – наголосив міністр охорони здоров’я.

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