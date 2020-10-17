COVID-19: Україна оновлює рекорди

В Україні вчергове оновився рекорд за кількістю захворілих на COVID-19 за добу. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, діагноз підтверджено у 6410 громадян, 109 паціентів померли. В МОЗ відзначають, що продовжують щоденно збільшувати кількість тестувань і визнають наявність черг в багатьох регіонах країни.

Лідером із кількості нових випадків захворювання залишається Київ. Очільник столиці Віталій Кличко назвав ситуацію в місті "складною".

Столична влада повідомляє про закриття на карантин восьми шкіл через випадки захворювання на COVID-19 серед вчителів. З понеділка, за рекомендацією уряду, багато шкіл йдуть на позачергові канікули.

В країні залишається критично високою і кількість госпіталізацій, каже очільник МОЗ України Максим Степанов. За минулу добу 1089 людей із важким перебігом хвороби COVID-19 потрапили до лікарень."Це тенденція, яку нині спостерігає весь світ. Зараз різке зростання ми бачимо по всіх країнах Європи", нарікає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

В МОЗ називають ситуацію із госпіталізаціями "напруженою" і кажуть про значне зростання навантаження на медиків. Урядовці розглядають можливість залучити до боротьби з пандемією лікарів-інтернів та студентів старших курсів медичних вишів. Планується, що вони братимуть участь у процесі лікування хворих виключно під контролем кваліфікованих лікарів, зазначив міністр.

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