COVID-19: в Україні оновили рекорди захворювань і летальних випадків

В Україні оновилися рекорди із кількості добових випадків захворювань на COVID-19 і летальних випадків внаслідок цієї хвороби. За офіційними даними, за минулу добу в країні зафіксовано 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби. Рекордним виявилося і число померлих громадян - 141.

Серед лідерів за темпами поширення хвороби і Київ. Статистику захворюваності в столиці навів міський очільник Віталій Кличко.

Столична влада відсьогодні оголосила в школах дострокові канікули. "На думку фахівців МОЗ, такий крок дозволить трохи зупинити розповсюдження вірусу. Бо ситуація в навчальних закладах і із захворюваністю вчителів і учнів останнім часом суттєво погіршилася", - поскаржився Віталій Кличко. Крім того, каже мер, у приміщеннях шкіл цієї неділі відбудуться місцеві вибори. Тому їх готуватимуть для проведення голосування.

У МОЗ визнають, що пандемія продовжує прогресувати, однак зазначають, що медична система готова до нинішніх темпів виявлення нових захворювань і госпіталізацій. Втім, визнають, в разі суттєвого збільшення цифр, лікарняних ліжок може не вистачити. Нині, за офіційними даними, в країні використовується близько двох третин усіх місць, що підготовлені для пацієнтів з COVID-19.

В уряді почали готуватися до розгортання додаткових місць у лікарнях. Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль сьогодні повідомив, що за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у деяких областях країни і закликав місцеві органи влади готуватися до активних дій.

"Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню", - звернувся Шмигаль до глав обласних адміністрацій.

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