В Україні вперше виявили понад 15 тисяч випадків COVID-19 за добу

Україна подолала нову психологічну межу: понад 15 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби за добу. Антирекорд зафіксований 25 листопада.

Як повідомив на онлайн-брифінгу в четвер міністр охорони здоров'я Максим Степанов, антирекорд встановлений також за кількістю шпиталізованих хворих: 1 955 осіб за добу. Одужали 9 617, померли 225 пацієнтів.

Згідно з даними Worldometers, упродовж кількох останніх діб Україна за статистикою поширення епідемії залишається у першій десятці у світі та у Європі.​

Так, 25 листопада Україна за добовою кількістю нововиявлених хворих посіла 10-е місце у світі, а у попередню добу 24 листопада - 8-е місце у світі. Що ж до країн Європи, то у попередню добу 24 листопада Україна опинилася на 3-у місці за кількістю нових хворих на COVID-19.

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