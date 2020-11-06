Вибори в умовах пандемії. У США помер працівник дільниці, який мав позитивний тест на COVID-19

Другий день поспіль Сполучені Штати б’ють рекорди нових випадків інфікування COVID-19. Напередодні позитивний тест отримали понад 121 тисяча людей.

У штаті Міссурі помер працівник виборчої дільниці, який отримав позитивний тест на коронавірус 30 жовтня, перед виборами президента, повідомив Департамент охорони здоров‘я округу Ст. Чарльз. В повідомленні не зазначається коли та від чого саме помер працівник.

В департаменті зауважили, що цей працівник мав лишатися вдома впродовж 14 днів, утім, нікому не повідомивши про свій діагноз, він з’явився на роботу.

На цій дільниці проголосували майже 1800 людей, однак до обов‘язків цієї особи не входили безпосередні контакти з виборцями.

Директор округу Ст. Чарльз, відповідальний за вибори, Курт Бар повідомив, що всі працівники на дільниці були зобов‘язані носити маски та пластикови щитки для обличчя. Також співробітників від виборців відокремлювала перегородка з оргслка.

Тим часом у Північній Дакоті фермер-республіканець виграв вибори до місцевого Конгресу, посмертно. 55-річний Девід Андал помер від COVID-19 за місяць до виборів, але люди за нього все одно проголосували.

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