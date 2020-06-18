Кількість нових заражень коронавірусом значно збільшилась у майже половині штатів у США

У десяти штатах цього тижня зафіксовано рекордну кількість нових заражень коронавірусом.

Експерти попереджають – Флорида може стати новим епіцентром пандемії. У четвер в у Флориді зафіксовано 3207 нових випадків, а це найбільший добовий приріст від початку пандемії. Загальна кількість заражень у штаті досягла майже 86 тисяч. Згідно з прогнозами науковців Дитячої лікарні Філадельфії та Пенсильванського університету, ризики спалаху пандемії у Флориді наразі «найвищі, ніж будь-коли». «Можливість швидкого розповсюдження вірусу дуже-дуже нас нервує, і наслідки можуть бути катастрофічними» через літній вік великої кількості населення та велику кількість будинків для людей похилого віку та житлових комплексів, де компактно проживають пенсіонери, попереджають науковці.

У 23 штатах також зафіксовано цього тижня стрибок кількості нових заражень. Вісім інших штатів повідомляють про стабільну кількість нових випадків. Лише в одному штаті Вермонті зафіксовано падіння кількості нових випадків зараження вдвічі.

Медики наголошують на важливості дотримання заходів безпеки. Втім Білий дім не вважає загрозу надзвичайною. Так, в інтрев’ю Gray TV президент Дональд Трамп сказав, що «вірус вимирає».

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