Кількість нових випадків COVID-19 в Україні перевищила 16 тисяч за добу

Різкий стрибок, цього разу на тисячу за добу. Напередодні було подолано психологічну планку в понад 15 тисяч нововиявлених випадків COVID-19, а вже через день - у понад 16 тисяч.

"16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Водночас запроваджувати додаткові обмеження у МОЗ поки що не планують. Як сказав Степанов на онлайн-брифінгу, "На сьогодні ситуація напружена, але повністю контрольована – медична система справляється з навантаженням".

У Міністерстві охорони здоров'я далі сподіваються на те, що призупинити стрімке зростання захворюваності на коронавірус допоможе карантин "вихідного дня". За словами очільника відомства, ефект від дії "локдауну на вихідні" можна буде оцінити вже наступного тижня.

Саме наступного тижня й стане зрозуміло, чи потрібен повний локдаун. Про це кажуть в Офісі Президента. Заяву озвучив заступник карівника Офісу Кирило Тимошенко в ефірі одного з телеканалів.

"Чи можливий локдаун, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині, й будемо ухвалювати рішення», – сказав Тимошенко.

Нагадаємо: "карантин вихідного дня" був запроваджений 13 листопада.

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