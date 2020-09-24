Коронавірус мутує і стає більш заразним, припускають науковці

Науковці Г’юстона, штат Техас, дослідили 5 000 геномів коронавірусу COVID-19, що ширився 7-мільйонним містом під час двох хвиль заражень навесні та влітку і дійшли висновку, що новий більш заразний штам починає домінувати. Про це йдеться в попередніх даних дослідження науковців Лікарні Методистів в Г‘юстоні опублікованих в середу. Дослідження ще не пройшло рецензування.

Дослідники виявили, що практично всі аналізовані віруси другої хвилі мали мутацію, що збільшує кількість виступів «корони» вірусу, що дозволяє йому більш ефективно інфікувати клітини. Однак, наголошують дослідники, свідчень того, що вірус став більш смертоносним, виявлено не було.

Мутування коронавірусу може бути важливим при розробці вакцини, заявляють вчені, бо ризик повторного зараження збільшується, якщо йдеться про дві різні мутації вірусу. Тому, подібно до вакцини від грипу, може бути необхідно змінювати і вакцину від кронавірусу на варіант, який би більше відповідав домінуючому штаму.

«Маємо гнатись за вірусом, і муситимемо змінювати вакцину, щоб відповідати на мутації», - сказав Девід Моренс, вірусолог Націонвльного інституту США з алергії та інфекційних хвороб в коментарі The Washington Post, виданню, яке першим повідомило про дослідження.

Дивіться також: Інженери Стенфордського університету побудували роботизованого голуба. Відео