У США пандемія коронавірусу забрала життя більше 200 000 людей

Пандемія, що триває вже більше шести місяців, продовжує поширюватись світом і охопила майже всі континенти.

В світі більше 31,3 мільйона осіб заразились на COVID-19, згідно з даними університету Джонса Гопкінса. Вірус спричинив 965 000 смертей.

Кількість померлих від коронавірусу COVID-19 у США у вівторок перевищила 200 000 людей, згідно з даними університету Джонса Гопкінса. Кількість випадків зараження на COVID-19 у США загалом склала 6,8 мільйона.

У США COVID-19 став другою причиною смертей після серцевих хвороб, поівдомляє Вашингтонський університет.

Наразі у світі триває розробка вакцин від коронавірусу. За даними ВООЗ, загалом, у світі тестують 160 прототипів вакцини, три прототипи перебувають на останній третій стадії випробувань.

Пандемія може завершитись за два роки. Такими оцінками місяць тому поділився голова Всесвітньої організації охорони здоров‘я Тедрос Гебреєсус. Він назвав пандемію COVID-19 «кризою, що випадає раз на сто років» і порівняв її з епідемією Іспанського грипу в 1918 році, від якого померло близько 50 мільйонів людей. Гебреєсус висловив сподівання, що пандемія COVID-19 завершиться за два роки, як це було з іспанським грипом сто років тому.

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