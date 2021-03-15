Сотні відпочивальників заарештувати за недотримання карантинних обмежень на Маямі Біч

Сотні відпочивальників затримала поліція Маямі Біч у минулі вихідні. Мер місті Ден Гелбер заявив в інтерв‘ю CBS News, що затримані не виконували протиепідемічні правила, збирались у завеликі групи.

«Якщо ви приїздите сюди, бо думаєте, що все зійде з рук, то на вас очікує поганий час. Ми вас заарештуємо. Ми провели сотні і сотні арештів», - сказав Гелбер.

Щонайменше двоє поліцейських отримали поранення, коли намагались стримати натовп із біля 200 осіб, які блокували перехрестя в п‘ятницю.

10 березня мерія Маямі продовжила дію надзвичайного стану у зв‘язку з пандемією. В місті діє комендантська година.

«Не так багато інших місць відкрито, або там холодно і ціни на перельоти дуже низькі ... тому сюди прибуває багато людей, - заявив мер. - Як видається, на так багато із них знають, що триває пандемія».

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