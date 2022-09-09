Британія оплакує королеву Єлизавету, а Чарльз стає королем

ЛОНДОН (AP) — У п’ятницю по всій Британії дзвонять у дзвони, і люди в жалобі приходять до воріт палацу, щоб вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II. Тим часом країна готується до нової епохи під проводом нового короля.

Король Чарльз III, який більшу частину своїх 73 років готувався до цієї ролі, планує зустрітися з прем’єр-міністром і звернутися до нації, яка оплакує смерть єдиного британського монарха, якого знала більшість світу. Вона займала престол в епоху невизначеності як для країни, так і для самої монархії.

В країні розпочався 10-денний траур, а люди по всьому світу приходять до британських посольств, щоб віддати шану королеві, яка померла в четвер у замку Балморал у Шотландії. У Лондоні та на військових об’єктах по всьому Сполученому Королівству кожен рік довгого життя королеви відзначили салютом із 96 гармат. У Великій Британії та в її колишніх колоніях захоплення самою Єлизаветою часом змішується із негативним ставленням до монархії та імперської історії, яку вона представляла.

У п'ятницю, у перший повний робочий день короля, він покинув Балморал і прибув до Лондона, де, як очікується, зустрінеться з прем'єр-міністром Ліз Трасс, призначеною лише цього тижня. Увечері він виступить із промовою перед країною, оскільки багато британців стурбовані енергетичною кризою, різким зростанням вартості життя, війною в Україні та наслідками Brexit.

Сотні людей прибули вночі, щоб залишити квіти біля воріт Букінгемського палацу, будинку королеви в Лондоні, або просто зупинитися і вшанувати її пам’ять.

Фінансовий працівник Джайлз Кадмор каже, що королева «просто була постійною величиною крізь все - хороше і погане».

"Вона просто була основою мого життя, країни", - сказав він.

Повсякденні політичні справи призупинено: парламент буде в жалобі два дні, після спеціальної сесії, на якій Трасс сказала, що смерть королеви викликала «щирий вияв скорботи».

Вона назвала монарха "найвидатнішою дипломаткою нації" і сказала, що її відданість обов'язку є прикладом для всіх. Під час церемонії схвалення кандидатури Трасс на посаді прем'єр-міністра, королева "навіть у ті останні дні, щедро поділилася зі мною своїм глибоким досвідом правління", сказала прем'єр-міністр.

Тим часом багато спортивних і культурних заходів скасовано на знак жалоби, а деякі підприємства, зокрема магазин Selfridges і парк розваг Legoland, зачинили свої двері. Банк Англії переніс засідання на тиждень.

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі сказав, що смерть королеви ознаменувала «величезну зміну» для Британії та світу.

"Частини нашого життя, яку ми сприймали як належне як постійне, більше немає", - сказав він.

Єлизавета найдовше була правлячим монархом Британії та символом сталості в бурхливу епоху, яка ознаменувалася занепадом Британської імперії та розладом у її власній родині. Члени королівської сім'ї поспішили до неї в літню резиденцію сім'ї в Балморалі після того, як її здоров'я погіршилося.

Очікується, що в п’ятницю Трасс та інші високопоставлені міністри відвідають панахиду в соборі Святого Павла в Лондоні. Чарльз, який став монархом відразу після смерті матері, буде офіційно проголошений королем на спеціальній церемонії в суботу.

Після бдіння в Единбурзі труну королеви привезуть до Лондона, і вона лежатиме там кілька днів перед похоронами у Вестмінстерському абатстві.

Коли в четвер завершилася друга Єлизаветинська епоха, BBC транслювало національний гімн і показувало портрет королеви в повних регаліях. Прапор над Букінгемським палацом приспустили до половини древка. І в одну з багатьох наступних змін у п’ятницю пролунав гімн «Боже, бережи короля».

Наслідки втрати Єлизавети для Британії будуть непередбачуваними. Вона допомогла стабілізувати та модернізувати монархію протягом десятиліть величезних соціальних змін, але її актуальність у 21 столітті часто ставилася під сумнів. Постійна прихильність публіки до королеви допомогла зберегти підтримку монархії під час сімейних скандалів, але Чарльз далеко не такий популярний.

"Знаєте, Чарльз ніколи не зможе замінити її, і це має сенс", - сказала 31-річна жителька Лондона Маріам Шервані.

Як і багато інших, вона називала Єдизавету бабусею. Інші порівнювали її зі своїми матерями чи прабабусями.

Але в світі її смерть виявила суперечливі емоції щодо нації та інституцій, які вона представляла.

В Ірландії деякі футбольні вболівальники раділи.

В Індії, яка колись була «перлиною в короні» Британської імперії, підприємець Дірен Сінгх описав свій особистий сум через її смерть, але додав: «Я не думаю, що в сучасному світі є місце для королів і королев".

Для деяких Єлизавета була королевою, чия коронація сяяла осколками приголомшливого діаманта вагою 3106 карат, видобутого з похмурих південноафриканських копалень, монархом, яка успадкувала імперію, проти якої вони виступали.

У роки після того, як вона стала королевою в Кенії, десятки тисяч етнічних кікуйю були зібрані в табори британськими колонізаторами під загрозою місцевого повстання Мау Мау. Нації по всьому континенту відкинули британське правління та вибрали незалежність у перше десятиліття її правління.

Вона очолювала владу, яку часом критикували за те, що вона читала африканським націям лекції про демократію, але відмовляла багатьом їхнім громадянам у візах, щоб відвідати Британію та побачити це на власні очі.

Зміна караулу також відбулася у складний момент для Британії — країна зіткнулася з рецесією та одразу після того, як нова прем’єр-міністр взяла кермо влади. Трасс, призначена королевою 48 годин тому, назвала Єлизавету «скелею, на якій побудована сучасна Британія».

Деякі люди, які зібралися біля Букінгемського палацу, плакали, коли офіційні особи пронесли повідомлення про смерть королеви до кованих воріт у четвер. Сотні людей зібралися під дощем, а присутні поклали купи барвистих букетів до воріт.

Світові лідери висловили співчуття та віддали шану королеві.

У Канаді, де британський монарх є главою країни, очі прем’єр-міністра Джастіна Трюдо були червоні від емоцій, коли він віддав честь її «мудрості, співчуттю та теплоті». Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав у Twitter: "Вона втілювала гідність і порядність у суспільному житті. Болить через її смерть".

Президент США Джо Байден назвав її «державною діячкою незрівнянної гідності та сталості, яка поглибила основоположний альянс між Великою Британією та Сполученими Штатами».

З 6 лютого 1952 року Єлизавета правила Британією, яка відновилася після руйнівної та фінансово виснажливої війни та втратила імперію; вступила до Європейського Союзу, а потім вийшла з нього; і здійснила болісний перехід у 21 століття. Вона заспокоювала навіть тих, хто ігнорував або ненавидів монархію.

В останні роки життя вона брала меншу участь в подіях через вік і слабкість, але вона залишалася в центрі національного життя - Британія святкувала її платиновий ювілей днями вечірок і забав у червні.

У вівторок вона головувала на церемонії в замку Балморал, щоб прийняти відставку Бориса Джонсона з поста прем'єр-міністра та призначити Трасс його наступницею.