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В Одесу прибули кораблі НАТО

Чотири кораблі Другої постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2 зайшли в Одеський порт. Судна пришвартувалися біля причалу Одеського морського вокзалу.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Як сказано у повідомленні, до складу групи входять кораблі ВМС Турецької Республіки, Королівських ВМС Іспанії та МС Румунії.

Під час візиту плануються спільні з ВМС ЗС України тренування в акваторії Чорного моря.

Як зазначає Інформаційне агентство "АрміяІнформ", Друга постійна протимінна група НАТО є однією з морських груп швидкого реагування, яка складається з командного судна і кількох мінних тральщиків. Мета групи — пошук, виявлення та знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження.

Група підпорядкована безпосередньо Об'єднаному командуванню ОЗС НАТО в Неаполі.

Це перший візит кораблів НАТО до Одеси цього року.

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Допомогти Україні вступити в НАТО - рекомендації експертрів для Білого дому. Відео
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Допомогти Україні вступити в НАТО - рекомендації експертрів для Білого дому. Відео

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