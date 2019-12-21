Нові Космічні Сили створено у США. Ілон Маск прокоментував це рішення Трампа

Приблизно 16 000 військовослужбовців та цивільного персоналу Військово-повітряних сил США тепер будуть нести службу у Космічних силах США. Цей новий рід військ було створено після того, як президент США Дональд Трамп підписав Закон про оборонний бюджет США на 2020 рік в п‘ятницю.

Під час церемонії підписання Трамп призначив генерала Джея Реймонда першим Головою Космічних операцій. Він буде підпорядковуватись голові військово-повітряних сил США.

«Це визначний момент», - заявив Трамп під час церемонії, наголосивши, що Космічні сили дозволять США «контролювати найвищі рубежі».

Очільник компанії SpaceX Ілон Маск декількома словами прокоментував створення Космічних сил. «Початок зоряного флоту», - написав Маск у Twitter. Компанія SpaceX має низку контрактів з американською космічною агенцією NASA.

Раніше Маск також схвально відгукувався про створення Космічних сил, порівнюючи скептичне ставлення до нового роду військ з критикою створення Військово-повітряних сил США після Другої Світової війни в 1947 році.

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