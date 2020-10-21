Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

НАТО планує створити новий космічний центр в Німеччині і звертає увагу на дії Росії та Китаю

Супутникові антени в Кестер, Бельгія. Центр в Кестері, може стати частиною нової системи НАТО з супутникового управління

У четвер міністри оборони країн-членів НАТО розпочинають обговорення планів створити новий космічний центр на німецькій військовій базі в Рамштайні, повідомляють ЗМІ.

«Це стане центром забезпечення космічної підтримки операціям НАТО, наданні інформації та координації нашої діяльності», - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на початку зустрічі, пише The Tribune.

Про плани НАТО створити такий центр першими повідомили німецькі видання DPA та DW в понеділок.

Деякі країни - включаючи Росію та Китай - розробляють протисупутникової системи, які можуть засліпити, вивести з ладу, або збити супутник і створити небезпечні уламки на орбіті
Єнс Столтенберґ

Новий центр, за повідомленнями, збиратиме інформацію про можливі загрози супутникам і може стати командним оборонним центром, пише Deutsche Welle.

Видання наводить слова Столтенберґа: «Швидкий ефективний супутниковий зв‘язок є життєво важливим для наших військових. Космічне середовище дуже змінилось за останні десять років. Космос стає більш заповненим і конкурентним, Щороку додається сотні нових супутників. Супутники стають все більш вразливими. Деякі країни - включаючи Росію та Китай - розробляють протисупутникової системи, які можуть засліпити, вивести з ладу, або збити супутник і створити небезпечні уламки на орбіті».

Столтенберґ відзначив важливість супутникової інформації «для забезпечення навігації, збору розвідданих, повідомлення та виявлення запусків ракет».

«Тому альянс потребує гарної системи інформування про те, що відбувається в космосі, щоб ми продовжували мати надійний доступ до космічних послуг і утримали технологічну перевагу», - додав він в коментарі DW.

Дивіться також: Росія штучно затягує переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Відео

Росія штучно затягує переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Відео
Embed
Росія штучно затягує переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:11 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG