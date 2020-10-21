НАТО планує створити новий космічний центр в Німеччині і звертає увагу на дії Росії та Китаю

У четвер міністри оборони країн-членів НАТО розпочинають обговорення планів створити новий космічний центр на німецькій військовій базі в Рамштайні, повідомляють ЗМІ.

«Це стане центром забезпечення космічної підтримки операціям НАТО, наданні інформації та координації нашої діяльності», - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на початку зустрічі, пише The Tribune.

Про плани НАТО створити такий центр першими повідомили німецькі видання DPA та DW в понеділок.

Деякі країни - включаючи Росію та Китай - розробляють протисупутникової системи, які можуть засліпити, вивести з ладу, або збити супутник і створити небезпечні уламки на орбіті

Новий центр, за повідомленнями, збиратиме інформацію про можливі загрози супутникам і може стати командним оборонним центром, пише Deutsche Welle.

Видання наводить слова Столтенберґа: «Швидкий ефективний супутниковий зв‘язок є життєво важливим для наших військових. Космічне середовище дуже змінилось за останні десять років. Космос стає більш заповненим і конкурентним, Щороку додається сотні нових супутників. Супутники стають все більш вразливими. Деякі країни - включаючи Росію та Китай - розробляють протисупутникової системи, які можуть засліпити, вивести з ладу, або збити супутник і створити небезпечні уламки на орбіті».

Столтенберґ відзначив важливість супутникової інформації «для забезпечення навігації, збору розвідданих, повідомлення та виявлення запусків ракет».

«Тому альянс потребує гарної системи інформування про те, що відбувається в космосі, щоб ми продовжували мати надійний доступ до космічних послуг і утримали технологічну перевагу», - додав він в коментарі DW.

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