НАСА та Space X планують новий історичний запуск в суботу

В суботу американська космічна агенція НАСА та компанія SpaceX планують відправити чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

В НАСА сподіваються, що запуск стане початком регулярних подорожей на МКС.

Цього разу на борту капсули «Команда Дракон» будуть три американські астронавти - Майкл Гопкінс, Віктор Гловер та Шеннон Уокер а також один японський астронавт Соїчі Нагучі.

Протягом шести місяців на орбіті астронавти займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини, та інше.

Капсула «Команда Дракон» розміщена на ракеті SpaceX Falcon, за планами, буде запущена ввечері в суботу, в 7:48 за місцевим часом, з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

В травні відбувся перший запуск астронавта НАСА комерційною ракетою. Місія називалась «Демо-2» і вважалась експериментальною. Минулого тижня капсулу «Команда Дракон» було сертифіковано для перевезення людей. Місія, яка має відправитись у космос в суботу має назву «Команда 1».

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